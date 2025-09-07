رالف يزبك وهبة

المركزية- بطولة ودية تحضيرية جديدة في كرة السلة تنطلق خلال الأيام المقبلة في ابو ظبي ويشارك فيها نادييان من لبنان.

وتنطلق البطولة في 29 من الشهر الجاري حيث يشارك كل من الرياضي بيروت والماريست الشانفيل.

نادي الشانفيل وبالرغم من أنه يستعد للمشاركة في هذه الدورة، غير أن بعض الغموض لا يزال يلف النادي من حيث تشكيلة اللاعبين للموسم المقبل. لكن بحسب المعلومات، فقد حسم الشانفيل هوية مدربه الجديد، وهو البوسني الان اباز الذي درب نواد ٍ عدة في لبنان وله خبرة في كرة السلة اللبنانية، ليكون بديلاً من المدرب صباح خوري الذي لم يحدد بعد وجهته للموسم المقبل. وابقى الشانفيل على لاعبه الهداف الاميركي جايفون بلايك.

وفي الجديد على صعيد لاعبي الأندية، استقدم نادي الرياضي أجنبياً جديداً الى صفوفه هو الاميركي براين بيوفورد لتكتمل تشكيلة الفريق للموسم المقبل من البطولة بعدما وقع في السابق مع أجنبيين آخريين هما الكرواتي ايفان بوفا والاميركي موريس كامب الذي لعب في الماضي في لبنان مع نادي التضامن الزوق.