أعلن النائب في البرلمان والمتحدث باسم اللجنة الثقافية البرلمانية، أحمد راستينه، لموقع "مرصد إيران" أن إسرائيل حاولت في حربها على إيران إسقاط النظام، مؤكداً على أن الضربات الأميركية والإسرائيلية لم تمس اليورانيوم المخصب وأجهزة الطرد المركزي.

وتفصيلا قال راستينه إن "النظام الصهيوني الغاصب، وبتنسيق كامل مع الولايات المتحدة الأميركية، شنّ هجوماً على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحقيق 3 أهداف، كان على رأسها إسقاط النظام"، على حد تعبيره.

وأضاف راستينه الذي قدمه الموقع كخبير للعلاقات الدولية: "كان أعداء إيران يتوهمون أنه، بالنظر إلى وجود توجهات سياسية متعددة داخل البلاد، إضافةً إلى اختلال في توازن الطاقة والمشكلات الاقتصادية، يمكنهم من خلال هجوم خاطف أن يزيدوا من حالة السخط الشعبي، ويدفعوا المعارضين إلى ميدان المواجهة بهدف إسقاط النظام".

وتابع: "إسقاط النظام كان الهدف الرئيسي للهجوم الإسرائيلي على إيران، والصهاينة ركّزوا خلال أول 24 ساعة من الهجوم جميع ضرباتهم على زعزعة البنية السياسية وهيكل القيادة في البلاد، لكنهم فشلوا في تحقيق هذا الهدف، وتم تعيين قادة ميدانيين أقوى من سابقيهم، ما عزز من التماسك داخل هيكل القيادة، وجعل المسؤولين والسلطات الثلاث أكثر انسجاماً في الدفاع عن الشعب الإيراني".

قدرات جديدة لتخصيب اليورانيوم في إيران

وذكر راستينه أن وقف دورة تخصيب اليورانيوم وتدمير قدرة إيران على إنتاج الصواريخ الباليستية كانا الهدفين الآخرين لإسرائيل من الهجوم، مشيرا إلى أن "هذه الأهداف أيضاً لم تتحقق إطلاقاً خلال الحرب التي استمرت 12 يوماً".

وكشف النائب أن "اليورانيوم المخصب نُقل بالكامل من المواقع المستهدفة، وأُعيد نشر أجهزة الطرد المركزي المتطورة في أماكن أخرى، وتم تفعيل قدرات جديدة للتخصيب داخل البلاد".

خسائر إسرائيل

وحول أسباب التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل، قال راستينه إن "الضربات القوية التي وجّهتها إيران إلى كيان الاحتلال الصهيوني أدت إلى تفكك اجتماعي داخلي في هذا الكيان، وظهور مطالبات شعبية كبيرة بإنهاء الحرب، نتيجة الخسائر الجسيمة التي لحقت بالأراضي المحتلة".

وتابع المتحدث باسم اللجنة الثقافية في البرلمان الإيراني: "نظراً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتهج سياسة واضحة وعقلانية، فقد وافقت في الوقت الراهن على وقف الحرب، بشرط ألا يرتكب الكيان الصهيوني الغاصب أية حماقة أخرى. لكنّ إيران لا تزال في حالة استعداد تام، وأصبعها على الزناد، وسترد بقوة على أي اعتداء محتمل".

حماية إيران

وبشأن قرار البرلمان الأخير حول تعليق التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، علق راستينه: "الأربعاء، صوّت البرلمان بالإجماع على إلزام الحكومة بتعليق أي تعاون مع الوكالة حتى إشعار آخر. معنى هذا التعليق هو وضع شروط محددة، ما لم يتم تنفيذها، فلن يكون هناك أي تعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وأفاد أن من بين هذه الشروط، أن "تضمن الوكالة أمن منشآتنا النووية، وأن تلتزم بواجباتها القانونية والضمانات المنصوص عليها، كما يجب أن تعترف بحقوقنا النووية، وعلى الأمم المتحدة أن تقدّم التزامات واضحة لحماية أرواح علمائنا النوويين".

وأشار النائب إلى أنه "ما دامت الوكالة الدولية للطاقة الذرية لا تُظهر إرادة حقيقية للقيام بمسؤولياتها في إطار الضمانات، فإن من حق الحكومة الإيرانية الامتناع عن تقديم المعلومات ووقف التعاون. ويجب تعليق جميع أشكال التعاون إلى حين أن يقوم المجلس الأعلى للأمن القومي، وبعد دراسة الموضوع والحصول على الضمانات اللازمة من الوكالة، بمنح الإذن بإجراء عمليات التفتيش مستقبلاً".

وردا على سؤال حول ما إذا كان من الممكن استئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة في الوضع الراهن، قال راستينه:

"يجب أن يدرك الجميع اليوم أن طلب التفاوض من الجانب الأميركي كان فخاً مخادعاً، تسبّب في تكبيد بلادنا أثماناً باهظة. ويبدو أن الحديث عن التفاوض في الظروف الحالية نابعٌ من عدم فهم صحيح للساحة، وعدم الإيمان بحقيقة أن مكر أعدائنا لا نهاية له".

المصدر: العربية