إذا أُخِذ بيان مجلس الوزراء بكلِّيته، في جلسة يوم الجمعة الفائت، وليس بجملةٍ من هنا وجملةٍ من هناك، يتبيَّن أن الخطة التي قدَّمها قائد الجيش العماد رودولف هيكل، تؤدي إلى حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وكل ما حكي عكس ذلك هو من باب “رفع المعنويات” وتسجيل المواقف الوهمية.

ومن خلال بعض ما ورد في البيان، يمكن التوقف عند المعطيات التالية:

ممنوع نقل الأسلحة من مكان إلى آخر، بمعنى آخر، الأسلحة أصبحت في وضعية “الحجز” الفعلي، فلا “كحّالة 2” بعد اليوم، بمعنى نقل أسلحة عبر شاحنات من البقاع إلى الضاحية الجنوبية، أو إلى الجنوب

في هذه الحال، يمكن اعتبار أن “سلاح حزب الله” سقط عسكريًا بيد الجيش اللبناني، إذ ما قيمة سلاح ليس بإمكان صاحبه أن يحرِّكه؟

رافق هذه المعطيات جملة من الرسائل وجَّهها الجيش اللبناني إلى المكوِّنات الحزبية في الداخل، ليسمعها الخارج أيضًا، ومن أحدث الرسائل عملية الدهم التي قام بها الجيش اللبناني لمعسكر تدريب للحزب “السوري القومي الاجتماعي” في مدينة الشويفات، ما يعني أن الجيش اللبناني، بتوجيهات من السلطة السياسية، باشر تطبيق قرار أن لا سلاح على الأرض اللبنانية سواء أكان في يد لبنانيين أو في يد غير لبنانيين ولا سيما اليد الفلسطينية، وما باشره الجيش اللبناني من جمعٍ للأسلحة في المخيمات الفلسطينية ، يؤكد أن القرار اتخذ والمسألة مسألة وقت.

خطة الجيش عمليًا بجدولٍ زمني غير معلن

وفقًا للمعطيات والمعلومات، فإن الجيش اللبناني قدم سيناريو متكاملًا للمرحلة الأولى من الخطة الأمنية، وتتضمن حصر السلاح جنوب الليطاني وانتشار الجيش في تلك المناطق.

الخطة تتضمن أيضًا منع إدخال الأسلحة إلى المنطقة عبر ضبط المعابر والطرق ومصادرة أي أسلحة يتم العثور عليها بعد تنفيذ هذه المرحلة.

الخطة تم وضعها بجدول زمني واضح على أن يُستكمل تنفيذ المراحل اللاحقة بناءً على نتائج الخطوة الأولى.

أورتاغوس وكوبر ارتياح مشروط

الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والقائد الجديد للقوات المركزية الأميركية الأميرال براد كوبر، أجريا لقاءات عسكرية أمنية، والمحور خطة الجيش اللبناني وكيفية تطبيقها والأدوات التي يحتاج لتنفيذها، ستكون حاضرة في المداولات، علمًا أنه، ووفق ما تقول مصادر دبلوماسية مطلعة فإن واشنطن مستعجلة حصر السلاح ولن تنتظر حصولَه، إلى ما لا نهاية.

في هذا السياق، عُلِم أن الجانب الأميركي أبدى ارتياحًا مشروطًا ببدء التنفيذ.

في المقابل، أكد مصدر رسمي لبناني لـ “نداء” الوطن أن لبنان ينتظر إعطاء الضغط الأميركي نتائجه على إسرائيل خصوصًا أن الوفد الأميركي الذي زار لبنان السبت وعد بتكثيف الاتصالات مع إسرائيل من أجل القيام بخطوات مشجعة تتمثل ببدء الانسحاب مشددًا في الوقت نفسه على استمرار دعم الجيش وطرح هذا الموضوع في الكونغرس. من جهتها تؤكد السلطة اللبنانية أن أي خطوة إسرائيلية بالانسحاب ستسرّع مهمة الجيش بحصر السلاح حيث سينتقل العمل من جنوب الليطاني إلى شماله وبقية المناطق الأخرى

ترامب: سنرد لاحقًا

وجّه مراسل mtv في واشنطن سؤالاً للرئيس الأميركي دونالد ترامب جاء فيه: “حزب الله، الحليف الإيراني، يرفض تسليم سلاحه للدولة اللبنانية. فما هي الخطة البديلة؟”، ليجيب ترامب: “سنرد على ذلك لاحقًا”.

المصدر: نداء الوطن