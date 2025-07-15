أكد المسؤول الأمني الروسي الكبير دميتري ميدفيديف، الثلاثاء، أن بلاده لا تكترث للتهديدات «الاستعراضية» التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض عقوبات على مشتري الصادرات الروسية إذا لم توافق موسكو على اتفاق سلام في أوكرانيا.

وقال ميدفيديف، الذي سبق أن تولى رئاسة روسيا، في منشور باللغة الإنجليزية على موقع إكس «أصدر ترامب تهديداً استعراضياً للكرملين... ارتعد العالم منتظراً للعواقب.. أصيبت أوروبا العدوانية بخيبة أمل، أما روسيا فلم تكترث».

وأعلن ترامب، بينما كان يجلس بجانب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته في المكتب البيضاوي أمس الاثنين، عن أسلحة جديدة لأوكرانيا وهدد بفرض رسوم جمركية ثانوية بنسبة 100 بالمئة على مشتري الصادرات الروسية، التي يشكل النفط الخام جزءا كبيرا منها.

وعبر الرئيس الأمريكي عن استيائه من الرئيس الروسي خاصة بعد رفضه دعوات لوقف إطلاق النار في حرب اوكرانيا التي دخلت عامها الرابع.