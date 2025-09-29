أعلنت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان " بدء الضخ التجريبي من محطة صف الهوا – بنت جبيل إلى خزانات الـ 2000 متر مكعب، و 500 متر مكعب الموصولة بها، بهدف التحقق من كفاءة عمل المنشآت والتجهيزات التي تمت إعادة بنائها وتأهيلها بالكامل. ويأتي هذا الإنجاز بالشراكة مع منظمة اليونيسف، بعد أشهر من الأعمال المكثفة لإعادة تشغيل المحطة التي دُمّرت كلياً خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

ولفتت الى " ان محطة صف الهوا كانت تشكل نقطة ارتكاز لشبكة التغذية في المنطقة، حيث تعيد ضخ المياه إلى خزان رئيسي بسعة 2000 م³ وآخر بسعة 500 م³، يغذيان مدينة بنت جبيل والقرى والبلدات المستفيدة من خطي بنت جبيل – عين إبل. غير أن الاعتداءات الإسرائيلية أدت إلى تدمير المحطة بشكل شبه كامل، وأثرت على الخزان الرئيسي والمضخات ولوحات التحكم.

واشارت الى " ان المشروع الجديد شمل سلسلة من الأعمال الفنية والهندسية:إعادة بناء الخزان الرئيسي بسعة 500 م³، وربطه بالخزان الكبير (2000 م³) القائم على بعد 70 متراً.

تجهيزات الضخ: تركيب 3 مضخات جديدة وصيانة وتأهيل 4 مضخات قديمة لضمان مرونة التشغيل.

تحديث أنظمة التحكم: تعديل اللوحات إلى نظام أكثر تطوراً وتركيبها في غرفة تحكم جديدة مهيأة للاستفادة من التجهيزات الحديثة (لوحات تحكم، مضخات إضافية).

أعمال بنية تحتية: إعادة تأهيل المنشآت الخرسانية، التمديدات الكهربائية، وصيانة لوحات التحكم والقطع الإلكتروميكانيكية.

صيانة ميكانيكية شاملة: للكابلات، مفاتيح التوزيع، وجميع الشبكات الداخلية المرتبطة بالمحطة.

كما ستنجز المؤسسة، خلال الايام القادمة، أعمال ربط المحطة بخطي عين ابل وبنت جبيل.

واكدت " ان إنجاز هذا المشروع يمثل خطوة استراتيجية في إعادة انتظام التغذية المائية في قضاء بنت جبيل ومحيطه، ويأتي ضمن سلسلة مشاريع تنفذها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بالشراكة مع المنظمات الدولية لإعادة تأهيل المرافق الحيوية التي استهدفها العدوان".