المركزية - أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان ان "في إطار الجهود المستمرة لمكافحة المخدرات، وعملاً بإشارة القضاء المختص، أوقفت دوريّة من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب بعبدا، اللبنانيَّين:

- (ح. ع.)

- (ع. ج.)

وذلك بجرم تعاطي المخدرات. وقد ضُبطت بحوزتهما كمية من المخدرات، بالإضافة إلى مسدس حربي. وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما.

وبناءً لإشارة المرجع القضائي المختص، تعمّم هذه المديرية العامة صورة الموقوف (ح. ع.)، بعد توافر معلومات عن قيامه بأعمال تهديد للمواطنين، وفرض خوّات، والتعدّي على مؤسسات تجارية، وسيارات، ودراجات نارية، في محيط محلة طريق المطار.

لذلك، تطلب المديرية العامة لأمن الدولة من المواطنين الذين وقعوا ضحية أعماله، التوجّه إلى مكتب بعبدا الإقليمي للإدلاء بإفاداتهم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".

