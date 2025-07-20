أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، يوم الأحد، أن روسيا مستعدة للمضي بسرعة نحو تسوية الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن الأولوية لموسكو تبقى تحقيق أهدافها، لكن وتيرة هذه العملية لا تعتمد على روسيا وحدها.

وقال بيسكوف، في حديث إلى الصحافي الروسي بافيل زاروبين، نقلته وكالة “تاس”، إن “روسيا مستعدة للمضي بسرعة في مسألة التسوية في أوكرانيا. الأهم بالنسبة لنا هو تحقيق أهدافنا. أهدافنا واضحة وجلية ولم تتغير. لكن العملية لا تعتمد علينا وحدنا”.

على الصعيد الميداني، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت 93 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية، في واحدة من أكبر موجات الهجمات الجوية التي تتعرض لها الأراضي الروسية.

وأوضح البيان أنه “بين الساعة 23:30 من مساء 19 تموز حتى الساعة 7:00 من صباح 20 تموز بتوقيت موسكو، تم اعتراض وتدمير 93 طائرة مسيرة أوكرانية”، مشيرًا إلى أن 38 منها أسقطت فوق مقاطعة بريانسك، و19 فوق مقاطعة موسكو، بينها 16 كانت متجهة إلى العاصمة، و11 فوق كالوجا، و8 فوق تولا، و5 فوق أوريول، و5 فوق نيجني نوفغورود، و3 فوق البحر الأسود، وطائرتين فوق كورسك، وطائرة واحدة في كل من بيلغورود وريازان.