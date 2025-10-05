تفرض موجة الغلاء وارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية، لا سيما في الشهور الثلاثة الأخيرة، نفسها على جدول اعمال اجتماع المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ظهر غد الاثنين، الى جانب بحث موضوع التقاعد والحماية الاجتماعية وقضية التعويضات بين 2019 و 224.

وقال مصدر قيادي في الاتحاد لـ«الديار» ان هناك ارتفاعا واضحا في الاسعار سجل في الشهور الاخيرة، وان الارقام الدقيقة قيد البحث.

ويعتبر الاتحاد نفسه في اجتماعات مفتوحة لمتابعة تداعيات هذا الموضوع، في ظل عجز الرقابة والفلتان الحاصل في الاسواق.

وكشف المصدر عن ان لجنة مؤشر الغلاء ستجتمع مع وزير العمل يوم الخميس المقبل لمناقشة ارقام ونسبة ارتفاع الاسعار، مشيرا الى ان هناك اسبابا عديدة داخلية وخارجية لهذا الارتفاع، لكن هناك نسبة منها مصطنعة وناجمة عن جشع التجار وغياب الرقابة.

وردا على سؤال قال «ننتظر ما سيحصل في اجتماع الخميس ليبنى على الشيء مقتضاه، وليس لدينا توجه مسبق، لكننا لن نتفرج او نقف مكتوفي الايدي تجاه ما يجري».