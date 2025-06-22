أعلن الجيش الإسرائيلي، الأحد، البدء بموجة من الغارات على أهداف عسكرية غرب إيران.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "بدأ سلاح الجو الإسرائيلي موجة من الغارات على أهداف عسكرية غرب إيران".

وأضاف: "هاجم سلاح الجو صباح اليوم منصات إطلاق صواريخ في إيران كانت جاهزة للإطلاق باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وجنودًا في القوات العسكرية الإيرانية، وأغلق الدائرة ودمر منصات إطلاق كانت قد أُطلقت باتجاه الأراضي الإسرائيلية قبل قليل".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن قيادة الجبهة الداخلية بالجيش رفعت مستوى التهديد على مستوى البلاد، وأمرت بالقيام بالأنشطة الضرورية فقط اعتبارا من الساعة الثالثة و45 دقيقة صباح اليوم الأحد.

جاء ذلك في أعقاب تقييم للوضع، وافق عليه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، بعد أن نفذت الولايات المتحدة غارات جوية على ثلاثة مواقع نووية إيرانية وهي فوردو ونطنز وأصفهان، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الأحد.