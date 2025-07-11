المركزية - أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، في بيان الى ان "متابعةً للجهود الاستعلامية التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لضبط المخالفات الصحية وحماية السلامة العامة، قامت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية – مكتب كسروان، بختم مستودعين في محلة المعاملتين/قضاء كسروان، عائدين للمدعو (ط.س.)، بالشمع الأحمر.

وقد ضُبط داخل المستودعين كميات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والمخزّنة بطريقة غير مطابقة لشروط السلامة العامة، إلى جانب كمية كبيرة من الكحول مجهولة المصدر. كما عُثر على مسدس حربي وعدد من الطلقات النارية.

وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّه، بناءً لإشارة القضاء المختص".