تظاهر أكثر من 110 آلاف شخص في وسط لندن، اليوم السبت، في مظاهرة نظمها تومي روبنسون، الشخصية البريطانية المعروفة بموقفها المناهض للهجرة والإسلام. واجتاحت حشودٌ الشوارع جنوب نهر التايمز، وصولًا إلى وستمنستر، مقر البرلمان البريطاني، ملوحين بالعلم البريطاني (علم الاتحاد)، وصليب القديس جورج الإنجليزي، بالإضافة إلى العلمين الأمريكي والإسرائيلي.

وارتدى بعض المتظاهرين قبعات "جعل أمريكا عظيمة مجددًا" الحمراء، رمزًا لدعمهم لدونالد ترامب. ووجهت العديد من الشعارات ضد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بينما حملت اللافتات رسائل معادية للمهاجرين، مثل "أعيدوهم إلى ديارهم". كما رفع المشاركون صورًا لتشارلي كيرك، الشخصية الأمريكية المحافظة المؤثرة والشريك المقرب لدونالد ترامب، الذي اغتيل يوم الأربعاء في الولايات المتحدة. كان روبنسون، واسمه الحقيقي ستيفن ياكسلي-لينون، قد دعا أنصاره إلى المشاركة في مسيرة "من أجل بلدهم، وحريتهم، وأطفالهم، ومن أجل تشارلي كيرك".

وجمعت المسيرة العديد من شخصيات اليمين الدولي، بمن فيهم ستيف بانون، الخبير الاستراتيجي السابق لدونالد ترامب، وإريك زمور، رئيس حركة "ريكونيت".

وفي مواجهة هذه التوترات، نشرت شرطة العاصمة قوة استثنائية، مع وجود مكثف للضباط لمنع أي اضطرابات. في غضون ذلك، كان من المقرر تنظيم مسيرة مضادة مناهضة للعنصرية، نظمتها منظمة "الوقوف في وجه العنصرية"، في مكان قريب، مما يُظهر الاستقطاب المتزايد في البلاد بعد صيف اتسم باحتجاجات على الهجرة وحرية التعبير.

وتأتي هذه المسيرة في ظل مناخ من التوتر المتزايد في المملكة المتحدة، اتسم بسلسلة من المظاهرات المناهضة للهجرة ونقاش عام متزايد الاستقطاب حول الهوية الوطنية وسياسات الهجرة. وتُعد المسيرة جزءًا من سلسلة من الاحتجاجات اليمينية التي تكتسب حضورًا متزايدًا في المملكة المتحدة، مما يُؤجج نقاشًا سياسيًا متوترًا بشكل متزايد حول الهوية الوطنية وسياسات الهجرة.