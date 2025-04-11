المركزية- فازت مؤسسة "مهارات"، بالتعاون مع TBWA\RAAD دبي، بالجائزة الفضية عن فئة الطباعة والنشر من بين 42 مشاركاً في مهرجان دبي لينكس 2025، عن الحملة المؤثرة "Their Final Shot" أي "لقطتهم الاخيرة".

وأصدرت المؤسسة للمناسبة البيان الآتي: "هذا التكريم ليس فقط انجازا لمؤسسة مهارات بل يشكّل تحية للصحافيين والصحافيات الذين دفعوا حياتهم ثمناً لنقل الحقيقة في زمن الحرب. فشجاعتهم وتفانيهم ولحظاتهم الأخيرة تم تخليدها في هذه الحملة، التي تُذكّر العالم بالثمن الباهظ لكشف الحقيقة في خضم الصراعات. وهي دعوة للاستمرار في الدفاع عن الحقيقة، ورفض الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والصحافيات. ومن خلال قوة السرد البصري، تؤكد الجائزة على التزام مؤسسة مهارات الثابت بالدفاع عن حرية الصحافة والمطالبة بحماية العاملين في المجال الإعلامي.

ويُعد مهرجان دبي لينكس المنصة الأبرز للاحتفاء بالتميّز الإبداعي في مجالات الإعلان والاتصال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويكرّم المهرجان الأعمال المتميزة في فئات مثل الأفلام، والطباعة، والرقمي، والعلاقات العامة، والمحتوى المُنتج من قبل العلامات التجارية، ويجري تقييمه من قِبل نخبة من الخبراء في الصناعة الاعلامية".