عيّن مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في قصر بعبدا اليوم، نادر حداد عضوًا في لجنة الرقابة على المصارف.

وحداد هو من مواليد اعام 1986، وهو خبير تنفيذي متمرس في مجال الخدمات المالية مع خبرة 15 عامًا في تقديم الاستشارات للبنوك والمصارف المركزية في دول الخليج. قاد برامج إصلاح تنظيمية تتعلق بالإشراف والحوكمة والتكنولوجيا المالية، كما دعم البنوك في مجالات الاستراتيجية وإدارة المخاطر وإعادة الهيكلة.

شغل مناصب قيادية في شركتين عالميتين، &Strategy و ماكينزي، ويحمل شهادة ماجستير في إدارة الأعمال من جامعة ستانفورد وإجازة في الاقتصاد من الجامعة الأميركية في بيروت.

‎دعم نادر حداد جهود تنشيط الميزانيات العمومية للمصارف وبرامج إعادة هيكلة القروض، مما ساعد المؤسسات المالية على تحسين جودة الأصول واستعادة مرونتها المالية.

‎كما أشرف على تخطيط وتنفيذ عمليات استحواذ متعددة على بنوك في الشرق الأوسط بعد الاندماج، مساهمًا بشكل كبير في النمو القابل للتوسع والتميز لهذه المؤسسات.