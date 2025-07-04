أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) قضيا على مخرب لبناني كان يروّج لتنفيذ مخططات إرهابية على الجبهة الشمالية بتوجيه من "فيلق القدس" الإيراني.

وكتب على حسابه عبر منصة إكس: "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في لبنان بتوجيه استخباراتي دقيق وقضى على المدعو قاسم صلاح الحسيني، وهو مخرب لبناني الجنسية كان يعمل على الترويج لمخططات إرهابية ضد مواطني دولة إسرائيل وقوات الجيش على الجبهة الشمالية، وذلك بتكليف من "فيلق القدس" الإيراني."

أضاف: "هذا وشكل الحسيني عنصرًا محوريًا في شبكة تهريب الوسائل القتالية من إيران عبر سوريا إلى مناطق عدة في الجبهة الشمالية ومناطق يهودا والسامرة، وكان على صلة بتجّار سوريين ولبنانيين. وقد عمل الحسيني بتوجيه من "فيلق القدس" وساهم في محاولات تهريب وسائل قتالية إلى داخل إسرائيل بهدف تنفيذ مخططات إرهابية".

وتابع أدرعي: "تُعدّ تصفية الحسيني ضربة لقدرة التنظيمات الإرهابية المختلفة على الجبهة الشمالية ومناطق يهودا والسامرة على التعاظم، حيث تبتغي هذه التنظيمات استهداف مواطني إسرائيل وقوات الجيش الإسرائيلي."

وأكد أدرعي أن الجيش وجهاز الأمن العام (الشاباك) سيواصلان العمل على إحباط أي تهديد لأمن مواطني دولة إسرائيل، ودائمًا بحس المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي.