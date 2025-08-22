المركزية – بدأت أمس عملية تسليم السلاح الفلسطيني انطلاقًا من مخيم برج البراجنة في بيروت، على ان تُستكمل على ثلاث مراحل وصولًا الى مخيمات خالية من السلاح غير الشرعي، وذلك بانتظار الخطة التي يعدّها الجيش اللبناني لتسلم سلاح "حزب الله"، بحيث يصبح الجيش الجهة الوحيدة المخولة حمل السلاح والدفاع عن لبنان.

فيما خصّ السلاح الفلسطيني، تتجه الأنظار الى مخيم عين الحلوة باعتباره الأخطر، وسيشكل التحدي الأكبر بالنسبة للجيش.

أما بالنسبة لسلاح "الحزب" ورغم كل المبادرات الرئاسية والتحركات باتجاهه، لا زالت الأصوات ترتفع والبيانات تصدر رفضًا لتسليمه مذيّلة بعبارات العمالة والتخوين. فما هو السيناريو المحتمل؟

عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب غادة أيوب تؤكد لـ"المركزية" "اننا كـ"تكتل "جمهورية قوية" وكـ"قوات لبنانية" ننوّه بالقرارين المهمين اللذين صدرا عن الحكومة اللبنانية، في 5 و7 آب، حول حصرية السلاح وإعطاء فترة زمنية للجيش اللبناني لوضع الخطة التي على أساسها يتمّ تسليمه. القرار الرسمي واضح ونهائي، لكن كيف ستتبلور الأمور وكيف ستتم ميدانيًا، وهل سيرفع "حزب الله" السقف او يحاول القيام ببعض التظاهرات كتلك التي شهدناها ليلًا وانكفأت بعد فترة... كل هذه الاتهامات وغيرها ليست المعيار، إنما القرار الرسمي الداخلي والذي تجلّى في أكثر من محطة على لسان المسؤولين، أنهم ثابتون ولا تراجع عنه".

وعن السلاح الفلسطيني، خاصة عين الحلوة تجيب أيوب: "كلنا ثقة بالجيش اللبناني الذي يستطيع ان يُنجِز المهمة ميدانيًا ولوجيستياً دون أي احتكاك او "لا سمح الله" تصادم مع الفصائل الفلسطينية. كما ان القرار السياسي المعلَن للفصائل الفلسطينية على لسان آخر موفد، وجوب تسليم السلاح وان لا لزوم له. لا أعلم الى اي مدى كانت جدية امس عملية التسليم في برج البراجنة، لأنه تبين ان الشحنة دخلت مؤخرا الى المخيم وليست قديمة. لذلك، علينا ان ننتظر لنرى مع الوقت هل ستُستَكمَل هذه العملية".

وتختم: "القرار اتُخذ ولم يأتِ نكاية بأحد او لأن أحداً ما هُزِم، إنما لأن هناك دولة تريد ان تحمي الجميع وتكون كاملة الاوصاف، وهي لا تقوم بوجود سلاحين وجيشين وفريقين. كل إجراء يقوم به الجيش اللبناني محمود ومشكور، لكن المجتمع الدولي يراقب وينظر لمعاينة مدى جدية التنفيذ وهل ستُستكمل هذه المراحل ام أنها شكلية. إضافة الى ذلك، تحدّث الموفد الاميركي توم براك عن تحرّك اميركي للطلب من اسرائيل الانسحاب من بعض النقاط، ووقف الاعتداءات على الاراضي اللبنانية او التخفيف منها لإعطاء فرصة لـ"حزب الله" لتسليم سلاحه. ايضاً، سننتظر لنرى هل ستُطبَّق الخطوة مقابل الخطوة. كل الأنظار تتجه اليوم إلى موقف الجيش اللبناني الذي نقف الى جانبه ونعتبره صمام الامان وعلينا ألا نصعب مهمته، حتى اعلاميًا، وألا نأخذ مبادرته بطريقة استفزازية أو نعتبرها تحديا لأي فريق، ما قد يدفع "لا سمح الله" أي جهة لـ "تفشّ خلقها" بالجيش".

