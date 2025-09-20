ينتقل الاهتمام السياسي والدبلوماسي بدءًا من اليوم إلى نيويورك مع مغادرة رئيس الجمهورية جوزاف عون والوفد المرافق بيروت إلى الولايات المتحدة الأميركية لتمثيل لبنان في أعمال الدورة العادية الثمانين للأمم المتحدة. وهذه المشاركة هي الأولى من نوعها منذ وصول الرئيس عون إلى قصر بعبدا في بداية العام الجاري. وسبق وصول رئيس الجمهورية إلى نيويورك لقاء بين وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مقر الأمم المتحدة. وجدّد غوتيريش خلال اللقاء دعم الأمم المتحدة لموقف الحكومة اللبنانية في ما يتعلق ببسط سلطة الدولة على كافة الأراضي اللبنانية.

من جهته، أكد رجي "أن الحكومة اللبنانية اتخذت قرار حصر السلاح، وهو قرار لا عودة عنه، يُنَفذ بحكمة وبتصميم. كما شدد على ضرورة أن يضغط المجتمع الدولي على إسرائيل للانسحاب من لبنان ووقف اعتداءاتها عليه". وعبّر عن «التخوّف من التقارير التي تشير إلى نية إسرائيل في توسيع المناطق العازلة على طول الحدود الجنوبية. وطالب بتحرير الأسرى اللبنانيين في إسرائيل.

لبنان ماض في خطة حصر السلاح

وفي السياق، أشار مصدر رسمي لـ "نداء الوطن" إلى وجود تخوف جدي من نوايا إسرائيل توسيع رقعة الحرب. ولفت إلى أن ما شهدته الساعات الماضية، أكبر دليل على أن إسرائيل لن تسحب فكرة الحرب من قاموسها، ولو كانت نواياها سليمة، لكانت ردت على الورقة اللبنانية التي أقرتها الحكومة، لكنها تستعمل أسلوب شراء الوقت وعدم التجاوب.

وأكد المصدر، أن لبنان ماض في خطة حصر السلاح بغض النظر عما يحصل، وهذا أمر داخلي قبل أن يكون مطلبًا خارجيًا، وحذر المصدر مما قد تحمله الأيام المقبلة إذا لم تستطع الدول وضع حد لتوسيع العدوان الإسرائيلي.

ولفت المصدر، إلى أن السلطات اللبنانية تجري اتصالات مع الدول والعواصم الفاعلة وعلى رأسها واشنطن وباريس، وسط ترقب لما ستحمله زيارة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس الذي يغلب عليها الطابع العسكري والتنسيقي.

وعشية سفره إلى نيويورك، عرض الرئيس عون مجمل هذه الملفات، مع رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وفي شكل خاص التطورات الأمنية الأخيرة، والاتصالات الجارية لمعالجتها. كما استقبل الرئيس عون مستشار وزير الخارجية السعودية الأمير يزيد بن فرحان وأجرى معه جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

رسالة إسرائيل مدعومة أميركيًا

وفي الإطار نفسه، أبلغت مصادر سياسية "نداء الوطن" أن التطورات الميدانية تنطوي على رسالة عشية زيارة أورتاغوس للبنان. وهذه الرسالة مدعومة أميركيًا، كما عبّرت عن ذلك السفيرة الأميركية ليزا جونسون في كلمتها خلال حفل استقبال أقامته سفارة الولايات المتحدة الأميركية لمناسبة الذكرى الـ 249 للاستقلال. فقالت جونسون: "بعد عشرة أشهر من وقف الأعمال العدائية برعاية الولايات المتحدة، قام الجيش اللبناني بعمل جدير بالثناء لتجريد "حزب الله" والجماعات غير الحكوميّة الأخرى في لبنان من السلاح. ومع ذلك، لا يزال هناك المزيد من العمل لضمان احتكار الدولة للسلاح في جميع الأراضي اللبنانية".

قاسم يتطلع إلى السعودية

ميدانيًا، استهدفت غارة من مسيّرة سيارة أمام مدخل مستشفى تبنين الحكومي، أدت في حصيلة نهائية إلى سقوط قتيل وإصابة 11 شخصًا بجروح من بينهم اثنان بحال حرجة، بحسب مركز عمليات طوارئ الصحة. وأفادت المعلومات أن المستهدف في غارة تبنين هو حسين حسان رمضان من بلدة الطيبة وسكان جبشيت. كما أعلن المركز أن الغارة الإسرائيلية على سيارة في بلدة أنصار أدت إلى سقوط قتيل.

من ناحيته، دعا الأمين العام لـ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم السعودية إلى "فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن أسس عدة، موضحًا أن من أسس الحوار معها معالجة الإشكالات والردّ على المخاوف وتأمين المصالح المشتركة".

الانتخابات ومناورة اللجان

انتخابيًا، قالت مصادر نيابية بارزة لـ "نداء الوطن" إن ثنائي "حزب الله" وحركة "أمل" يريدان "تضخيم الخلاف حول قانون الانتخاب كي يؤدي إلى تأجيل الانتخابات، لكن هذا الأمر مرفوض رفضًا تامًا، بل يجب أن تتم الانتخابات في مواعيدها المقررة وفق القانون الحالي ومع تصويت المغتربين". ولفت المصدر إلى أن "حزب الله" يسعى إلى "شراء الوقت تجنبًا لكأس الانتخابات لأنه ليس جاهزًا لخوضها". وكان صدر أمس عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع بيان وجهه إلى الرئيس نبيه بري، وجاء فيه: "قرأت لك عددًا من المواقف في ما يخص قانون الانتخاب. لقد قلتَ في أحدها إنّه يتعذّر على "أمل" و"حزب الله" إدارة حملاتهما الانتخابية في الخارج وممارسة حقهما في الاقتراع بحرية من دون تعرّضهما لمضايقات، وذلك لتبرير رفضك اقتراع المغتربين للمقاعد الـ 128 من الخارج. كيف يستطيع مؤيّدو "أمل" و"حزب الله" أن يترشّحوا عن المقاعد الستة في الخارج، وأن يقوموا بحملاتهم الانتخابية، بينما لا يستطيعون القيام بالأمر نفسه حملاتٍ وتصويتاً للنواب الـ 128 في دوائرهم؟من جهة أخرى، تقول إن لديكم مشروعًا انتخابيًا آخر استكمالًا لما تمّ التوافق عليه في الطائف. ونحن بدورنا جاهزون لمناقشة أي اقتراح لديكم، ولكن بشرط واحد: ألّا تتحوّل اللجنة الفرعية إلى مقبرة للمشاريع".

إعتراض قواتي

من جهة ثانية، وخلال جلسة مجلس الوزراء أمس في السراي، سجّل وزراء "القوات اللبنانية" اعتراضهم على فرض رسوم بنسبة 3 % على العقود، انطلاقًا من المبدأ الثابت: لا ضرائب ولا رسوم جديدة.

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن الحكومة ستعقد جلسة بعد ظهر الإثنين المقبل في السراي لمواصلة مناقشة وإقرار مشروع الموازنة.



"نداء الوطن"