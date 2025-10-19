صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، بيانا جاء فيه: "في إطار متابعتها لمكافحة جرائم التزوير والاحتيال، وبعد توافر معلومات عن استعمال وكالة بيع مزورة صادرة عن أحد كتّاب العدل في بيروت محلة الحمرا من قبل اللبناني (ص.ط.) بهدف الاستيلاء على عقار في جونيه تعود ملكيته لمغترب خارج البلاد وتُقدّر قيمته بنحو 500 ألف دولار أميركي، قامت مديرية بيروت الإقليمية – مكتب بيروت الثانية، وبالتنسيق مع مديرية الشمال الإقليمية، بتوقيف اللبنانيَّين (ص. ط.) و(ز. ف.) لتورّطهما في عمليّة التزوير والاحتيال".

وأضاف البيان، "خلال التحقيق، اعترف الموقوفان بما نُسب إليهما، وتبيّن أن أحدهما مطلوب بعدّة مذكرات توقيف بجرم احتيال وتزوير صادرة منذ عام 2022".

وختم: "أُجري المقتضى القانوني بحقهما بناءً لإشارة القضاء المختص".