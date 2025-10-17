المركزية- نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" المقال الآاتي: "من المعروف منذ زمن طويل أن الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى الكثير من الطاقة. أثناء تدريب النماذج ولكل استعلام من المستخدمين، يجب تشغيل شرائح عالية الأداء Servers وتبريدها. في الآونة الأخيرة، بدأت شركات الذكاء الاصطناعي تقيس حجم مراكز البيانات المخطط لها بناءً على كمية الكهرباء التي تستهلكها، ويتم القياس بالغيغاواط. الغيغاواط الواحد يعادل تقريبًا كمية الكهرباء التي ينتجها مفاعل نووي متوسط. أو استهلاك كل لبنان

إليك بعض الأمثلة: كتب الرئيس التنفيذي لشركة "مايكروسوفت" ساتيا ناديلا أن الشركة أضافت "سعة جديدة قدرها غيغاواطين" العام الماضي، معلنًا عن نية بناء أكبر مركز بيانات في العالم بحلول العام المقبل.

شركة "ميتا" التابعة لفيسبوك تخطط لبناء مركز بيانات بطاقة خمسة غيغاواط. أما أكبر الأرقام القياسية، فهي تأتي كالعادة من شركة OpenAI.

كل هذا يثير السؤال: من أين ستأتي كل هذه الكهرباء؟

تحقيق حديث من صحيفة "وول ستريت جورنال" يكشف أن شركات الذكاء الاصطناعي بدأت بشكل متزايد في بناء محطات الطاقة الخاصة بها، معتمدين بشكل أساسي على الوقود الأحفوري. فعلى سبيل المثال، تعتمد ميتا في مركز بياناتها في أوهايو على الغاز الطبيعي، وكذلك الجزء الأول من مشروع البنية التحتية الضخم "ستارغيت" التابع لـ OpenAI وOracle.

كما تستخدم مراكز بيانات شركة xAI التابعة لإيلون ماسك في ولاية تينيسي توربينات الغاز. ووفقًا لتقرير من موقع The Register، فإن إنتاج الكهرباء من الفحم في الولايات المتحدة ارتفع بنسبة 20٪ بسبب الطلب المتزايد من مراكز البيانات".