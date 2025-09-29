أكد مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، أن "الشعب الفلسطيني يتحمل الموت والدمار"، مشدداً على أن "هذا الواقع هو من صنيعة الاحتلال، مع مواجهتهم محاولات لإخراج الفلسطينيين من الجغرافيا والتاريخ".

وقال منصور: "العنف طريق مسدود ونرفضه بحق الفلسطينيين والإسرائيليين"، مشيراً إلى أن "الظلم لا يمكن تبريره أو حمايته من أية جهة كانت".

وشدد على أن "السلام يجب أن يكون واقعاً مشتركاً"، "لا نحتاج الى هدنة، بل نهاية للعنف، والحرية تؤدي إلى السلام. هذا هو المسار الذي يجب أن نسير عليه جميعاً".

وأضاف: "إعلان نيويورك وثيقة تاريخية لتنفيذ حل الدولتين".