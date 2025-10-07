يسيطر على لبنان طقس خريفيّ رطب مع استقرار بدرجات الحرارة، وتشكل سحب وضباب واحتمال رذاذ او مطر خفيف محلي.

ويتعرض لبنان لمنخفض جوي معتاد وممطر متمركز فوق البحر الاسود، وذلك بين مساء يوم غد الاربعاء وصباح يوم الجمعة مع توقع اولى ثلوج الموسم الخفيفة على القرنة السوداء يوم الخميس.

اليكم تفاصيل طقس اليوم والايام المقبلة:

الثلاثاء:

-الحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٨ ساحلا وبين ١٢ و ٢٧ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على الـ ١٠٠٠متر

-الجو : غائم جزئياً مع احتمال امطار محلية خاصة شمالا

- الرطوبة السطحية ساحلاً : ٥٠ و ٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ١٠ و ٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي : ١٠١٦ hpa

- الانقشاع : جيد يسوء جبلا بسبب الضباب

- حال البحر : منخفض الموج ٦٠ سم وحرارة سطح المياه ٢٨

الاربعاء : غائم جزئيا مع ضباب وتتساقط امطار محلية غير شاملة قرابة ساعات العصر والحرارة تتراوح بين ٢١ و ٢٩ ساحلا وبين ١٢ و ٢٦ بقاعاً وبين ١٨ و ٢١ على ال ١٠٠٠متر فيما الرياح جنوبية غربية نشطة خاصة شمالا وفي الداخل وسرعتها بين ٢٠ و ٦٠ كم