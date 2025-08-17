المركزية - وقع الإختيار على المدرب احمد فران ليقود منتخب لبنان الوطني خلفاً للصربي ميودراغ بيريسيتش، علماً أن فران كان جدد مع نادي الرياضي لموسمين.

في هذا الوقت، تحضيرات الموسم المقبل من بطولة لبنان في كرة السلة جارية على قدم وساق، ومزيد من الإنتقالات يسجّل في صفوف الأندية.

ومن المقرر أن يعلن نادي الحكمة في الساعات المقبلة التعاقد مع لاعب ارتكاز فريق بيروت فيرست علي حيدر، في وقت دخل النادي الأخضر أيضاً في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الاميركي اريك غرين.

اما نادي الرياضي، فوقّع مع اللاعب الاميركي موريس كامب ليكون الأجنبي الثاني في صفوف النادي الأصفر بعد الكرواتي ايفان بوفا. وعلى صعيد اللاعبين اللبنانيين، بات الرياضي قريباً جداً من التوقيع مع سيرجيو درويش ليكون مع الفريق في مرحلة لاحقة فور انتهاء موسمه في اليابان.

وبالانتقال الى نادي هومنتمن، فقد دخل في مفاوضات متقدمة مع اللاعب الاسترالي اللبناني اسحاق ايوب، وجدد عقد كل من جوردان ستيفانس اللاعب الاميركي ومواطنه الآخر تايلور باي موسماً اضافياً.