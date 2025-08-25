في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بقطاع الطاقة، استغربت مصادر معنية بالقطاع عدم تولّي مؤسسة كهرباء لبنان بنفسها إجراء مناقصات المحروقات الخاصة بمعاملها، واستمرارها في رمي هذه المسؤولية على وزارة الطاقة، في حين أنّ هذه المحروقات تُعدّ حاجة أساسية للمؤسسة. وتساءلت المصادر: هل المطلوب إبقاء هذا الملف في عهدة الوزير جو صدي تحديدًا، ليفتح الباب أمام خصوم “القوات اللبنانية” لاستعماله مادةً للهجوم؟ وفي كل الأحوال، أشارت معلومات “النهار” الى أنّ الوزير صدي، وتجنّبًا لأي مشاكل قد تعيق حسن سير القطاع، وحرصًا منه على تحسين وضع الكهرباء بشكل عام وتعزيزًا للشفافية، يستعد لإبرام اتفاق إطار مع جهة خارجية قد يُعلن عنه في المستقبل القريب.