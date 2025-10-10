أكّد الملك الأردني عبدالله الثاني ضرورة تكثيف الجهود الدولية للاستجابة الإنسانية في غزة بعد التوصّل لاتّفاقية لوقف إطلاق النار.

وشدّد، خلال اتّصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الجمعة، على "أهمية الالتزام بتنفيذ جميع مراحل الاتّفاقية التي تم التوصل إليها بجهود الولايات المتحدة والأشقاء في قطر ومصر وتركيا".

ولفت إلى "ضرورة البناء عليها للتوصّل إلى تهدئة شاملة في المنطقة"

وحذّر الملك الأردني من "خطورة استمرار الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدّسات الإسلامية والمسيحية في القدس".

وثمّن قرار المجلس التنفيذي لمنظّمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) الصادر حديثا، والذي يتعلّق بالحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس وأسوارها.