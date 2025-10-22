اجتمع رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود في مكتبه في قصر عدل بيروت، بوفد قضائي فرنسي، برئاسة مديرة شؤون القضايا الجنائية والعفو السيدة لورلين بيريفيت Laureline Peyrefitte، وبحضور كلّ من مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، والمدّعي العام المالي القاضي ماهر شعيتو، وقضاة لبنانيين معنيين بمكافحة الفساد والإرهاب.

وحضر عن الجانب الفرنسي السفير الفرنسي في لبنان ارفيه ماغرو Hervé Magro، والمدّعي العام المالي جان-فرنسوا بونيرت Jean-Francois Bonhert ، والمدعي العام لمكافحة الإرهاب أوليفيي كريستين Olivier Christen إضافة الى سائر أعضاء الوفد.

وتناول البحث أهمية تفعيل التعاون بين القضاء اللبناني والقضاء الفرنسي، عبر خطوات عملية واضحة، وتقديم الدعم اللازم لتلبية حاجات القضاة عبر صندوق تعاضد القضاة. كما جرى البحث في عدد من القضايا من بينها، ملفات الفساد والأموال المحوّلة الى الخارج، وقضية انفجار مرفأ بيروت. وختاماً، تقرّر وضع خطة مشتركة لإنجاز ما اتفق عليه.