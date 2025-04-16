اجتمع وزير التنمية الإدارية، فادي مكي، عبر تقنية الـ "زووم"، مع وفد من المغتربين اللبنانيين حول العالم من مؤسسة Life Lebanon.

تمحور الاجتماع حول رؤية الوزارة في تطبيق أهدافها الثلاث: الاستراتجية اللبنانية للتحول الرقمي، الإصلاح الاداري وتنسيق الجهود في مكافحة الفساد.

وحدد مكي المراحل المتوقعة للتنفيذ مع الجدول الزمني لها. كما تطرق الحديث حول رؤيته لوحدة التحوّل الرقمي في الوزارة والتي من شأنها التنسيق مع الوحدات الأخرى، وبالتالي دورها في خلق فرص الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للإستفادة من خبرات اللبنانيين المقيمين والمغتربين في مجالات التكنولوجيا، الابتكار والأمن السيبراني وغيرها من الأمور وبالأخص آلية التعيينات في وظائف الفئة الأولى التي تعمل عليها الوزارة.

كما وعرض للتحديات التي تواجه التحوّل الرقمي في لبنان، وناقش في سبل مساهمة المغتربين في تجاوز هذه التحديات. خلص الإجتماع الذي استمر أكثر من ساعة إلى استمرار التواصل والمتابعة بين وزارة التنمية الادارية ومؤسسة Life Lebanon لتحقيق الأهداف المنشودة والتي تليق بالأجيال الصاعدة.