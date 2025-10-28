أكدت تقارير إعلامية فلسطينية وإسرائيلية، مساء الثلاثاء، بدء قصف إسرائيلي عنيف، استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن قصفا إسرائيليا عنيفا استهدف شرق دير البلح وسط قطاع غزة، كما رصدت غارتين إسرائيليتين مساء الثلاثاء.

وقال شهود عيان لوكالة أنباء رويترز، إنهم شاهدوا طائرات إسرائيلية تشن غارات على مدينة غزة.

كما نقلت رويترز أن "إسرائيل تقصف منطقة قرب أكبر مستشفى لا يزال يعمل في شمال غزة وعدد القتلى والمصابين غير معروف".

من جهتها، أكدت مصادر إسرائيلية بدء الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية على غزة.

هذا وكشفت القناة 12 الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "أطلع الأميركيين على الرد في غزة".

من جانبه، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حماس أنها ستدفع ثمنا باهظا على مهاجمة الجنود في غزة وعلى خرق اتفاق إعادة الجثامين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، وجه الجيش الاسرائيلي بتنفيذ "غارات عنيفة" على قطاع غزة.

وقال مكتب نتنياهو، في بيان: "على ضوء التطورات الأخيرة أوعز رئيس الوزراء للجيش الإسرائيلي بتنفيذ غارات عنيفة على قطاع غزة".

وجاء توجيه نتنياهو في ختام المشاورات الأمنية، التي أجراها، الثلاثاء، مع عدد من المسؤولين في إدارته لبحث خطوات إسرائيل في مواجهات ما يصفها بـ"انتهاكات حماس".

واتهمت إسرائيل حركة حماس بانتهاك وقف إطلاق النار في غزة بعد تأكيدات بأن أجزاء من الرفات الأخيرة التي أعادتها الحركة تعود لرهينة سبق أن استعاد الجيش جثمانه من قطاع غزة.

توازيا، أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "​حماس​"، أنه "قرر تأجيل تسليم جثة الأسير الذي كان مقررا اليوم بسبب خروقات الاحتلال".

وأفادت "أكسيوس" نقلا عن مسؤول أميركي أخبر الإسرائيليين أن واشنطن لا ترى خرقا للاتفاق من قبل حماس يستوجب رداً وإسرائيل أبلغت أميركا بعزمها مهاجمة قطاع غزة عقب حادث رفح.

بيان حماس: من جانبها، أعلنت حركة "حماس" مساء اليوم أنّها لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في مدينة رفح، مشدّدةً على التزامها باتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيانها: "تؤكّد حركة حماس بأنه لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح، وتؤكّد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار".

وأضافت الحركة أنّ القصف "الإجرامي" الذي نفّذه "جيش الاحتلال" على مناطق متفرقة من قطاع غزة يمثل "انتهاكًا صارخًا" لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه في شرم الشيخ برعاية الرئيس الأميركي ترامب.

وأوضحت أنّ الهجوم "امتداد لسلسلة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية، من اعتداءات أسفرت عن سقوط شهداء وجرحى، واستمرار إغلاق معبر رفح، مما يؤكّد الإصرار على انتهاك بنود الاتفاق ومحاولة إفشاله".

وطالبت حماس الوسطاء الضامنين "للاتفاق بالتحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة، ووقف انتهاكاته الخطيرة لاتفاق وقف إطلاق النار، وإلزامه ببنوده كافة".