أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، مساء الجمعة، عن مكافأة قدرها 15 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات عن شخصين إيرانيين يدعيان مجيد نيلي ومهدي فرشجي، وعن أنشطة شركة "به جول بارس" للتجارة.

وذكر الحساب الفارسي لبرنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع للخارجية الأميركية على منصة "إكس" أن نيلي وفرشجي حاولا من خلال هذه الشركة الحصول بشكل غير قانوني على تكنولوجيا ومعدات حساسة يحتاجها القطاع العسكري في إيران، بما في ذلك الحرس الثوري.

كما دعا الحساب المستخدمين إلى التواصل مع البرنامج إذا كانت لديهم أي معلومات عن نيلي أو فرشجي أو عن الأنشطة المالية لشركة "به جول بارس".



تأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن المستمرة لمنع إيران من الوصول إلى التقنيات ذات الاستخدام المزدوج والمعدات المتقدمة التي يمكن أن تُستخدم في برامجها العسكرية، وفق الخارجية الأميركية.

وتصنف الولايات المتحدة الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية.