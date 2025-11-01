علق النائب السابق شامل روكز على دعوة الجيش الى التصدي للاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على القرى الحدودية ومنع الأهالي من العودة إليها، قائلاً: "من غير المقبول دخول قوات إسرائيلية الى الأراضي اللبنانية والقيام بقتل الناس في منطقة يتواجد فيها الجيش اللبناني"، واصفاً ما حصل بأنه "تعد صارخ على السيادة الدولية، والقرارات الدولية وخصوصاً القرار 1701".



وأشار روكز، في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية، إلى أنّ ما يجري هو مقدمة لعملية عسكرية جوية برية واسعة، معتبراً أن مطالبة رئيس الجمهورية جوزاف عون الجيش بالتصدي للعدو الاسرائيلي ومنعه من التوغل داخل الأراضي اللبنانية "هو مطلب سيادي بامتياز ينطلق من الحفاظ على السيادة اللبنانية، وهذه من مهام الجيش الأساسية الدفاع عن أرضه وشعبه".



وقال: "المطلوب حد أدنى من التضامن بعنوان توجيهات رئاسية سلماً أو حرباً".



