عُثر على جثة المواطنة نبيلة محمود العبدالله (مواليد 1980) داخل منزلها في منطقة الكنيسة - سهل عكار، وأظهر الكشف الاولي أنها تعرضت لكدمات وضرب بآلة حادة.

وقد حضرت إلى المكان القوى الأمنية والأدلة الجنائية وفتح تحقيق لمعرفة ملابسات الجريمة، وجرى نقل الجثة إلى مركز اليوسف الاستشفائي في حلبا للكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي.