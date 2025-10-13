قُتل الناشط الفلسطيني صالح الجعفراوي، خلال اشتباكات وقعت عناصر من أجهزة الأمن التابعة لحماس ومجموعات مسلحة جنوب مدينة غزة، مساء الأحد.

وقالت مصادر فلسطينية إن جثمان الجعفراوي وصل إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة، بعد أن انتشلته الطواقم الطبية الفلسطينية، عقب مقتله خلال اشتباكات وقعت في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

وكان الجعفراوي من أبرز النشطاء الذين وثقوا الحرب على قطاع غزة، وكان يتابعه أكثر من 5 ملايين شخص على حسابه على "انستغرام"، قبل أن تحذف إدارة المنصة حسابه قبل فترة قصيرة.

ووثق فلسطينيون مقطع فيديو لاندلاع الاشتباكات في مدينة غزة، وظهر خلالها مسحون من حماس وهم يطلقون النار باتجاه مناطق يتحصن فيها مسلحون جنوب مدينة غزة.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحماس في غزة إنها "باشرت اتخاذ الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالأوضاع الأمنية والمجتمعية في القطاع، بما يحقق استعادة حالة الأمن والاستقرار".

وأضافت في بيان: "تعلن وزارة الداخلية عن فتح باب التوبة والعفو العام أمام كل من التحق بالعصابات المسلحة ولم يتورط في ارتكاب جرائم قتل، من خلال تسليم أنفسهم إلى الأجهزة الأمنية خلال فترة أسبوع، وذلك لتسوية أوضاعهم القانونية والأمنية وإغلاق ملفاتهم بشكل نهائي".

وتابعت أنها "لن يُسمح بالمساس بالأمن العام أو بحقوق المواطنين تحت أي ظرف، وقد أعذر من أنذر".