أعلن حاكم ولاية آيداهو الأميركية براد ليتل، أن عددا من رجال الإطفاء تعرضوا لهجوم أثناء محاولتهم إخماد حريق في شمال الولاية، داعيا السكان إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقال ليتل في منشور على منصة "إكس" نقلته "سكاي نيوز": "هذا اعتداء مباشر شنيع على رجال الإطفاء الشجعان. أطلب من جميع سكان آيداهو الدعاء لهم ولعائلاتهم بينما ننتظر معرفة المزيد. بما أن الوضع لا يزال يتطور، يرجى الابتعاد عن المنطقة للسماح لرجال الأمن ورجال الإطفاء بأداء عملهم".

وأفادت تقارير إخبارية محلية، نقلا عن أجهزة مسح الشرطة، بإصابة عدد من رجال الإطفاء بالرصاص.

وأكد قائد شرطة آيداهو مقتل شخصين وإصابة عدد غير معلوم من الأشخاص.

ولاحقا، نقلت "فرانس برس" عن السلطات الأميركية أنها عثرت على "رجل ميت" على جبل كانفيلد في ولاية أيداهو في شمال غرب الولايات المتحدة، حيث وقع رجال إطفاء في مكمن وتعرضوا لإطلاق نار خلال مكافحتهم حريقا.

وقال بيان صادر عن شريف مقاطعة كوتيناي: "هذا المساء، عثر أفراد فرقة سوات (قوات خاصة تابعة للشرطة) على رجل ميت في جبل كانفيلد"، مضيفا "عثر على سلاح ناري في مكان قريب. الامر الصادر للسكان بملازمة أماكنهم خلال المواجهة بين قوات إنفاذ القانون وعدد غير محدد من المسلحين سيتم رفعه".