المركزية- صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود:

- وائل عبد السّميع حاج علي (مواليد عام 1990، سوري)

الذي غادر بتاريخ 28-6-2025، منزله الكائن في محلّة صبرا إلى عمله، ولم يعُد لغاية تاريخه.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أيّ معلومة عنه أو عن مكانه، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 858473- 01 للإدلاء بما لديهم من معلومات".