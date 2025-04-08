المركزية- صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة البــــــلاغ التّالــــــي:

"تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقودة:

- نبيلة محمود مرعي (مواليد عام 1979، لبنانيّة)

التي غادرت بتاريخ 6-4-2025، منزل ذويها الكائن في محلّة الحرش مقابل مستشفى عكّا، ولم تَعُد لغاية تاريخه. علمًا أنّها من ذوي الاحتياجات الخاصّة.

لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة بئر حسن في وحدة الدّرك الإقليمي على الرّقم: 858473-01، للإدلاء بما لديهم من معلومات".