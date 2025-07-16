أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الأربعاء أن على الحكومة السورية أن تدع الدروز وشأنهم وأن تسحب قوّاتها من مدينة السويداء في جنوب سوريا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه "يجب على النظام السوري أن يترك الدروز في السويداء وشأنهم، وأن يسحب قواته" منها.

وأضاف "كما أوضحنا وحذرنا سابقاً — إسرائيل لن تتخلّى عن الدروز في سوريا، وستُنفّذ سياسة نزع السلاح التي قرّرناها".

وهدّد بالقول "سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي مهاجمة قوات النظام حتى انسحابها من المنطقة — وسيرفع قريباً مستوى الردود ضد النظام إذا لم يتم استيعاب الرسالة".

وقد أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو يقصف أهدافاً تابعة للقوات السورية في السويداء.

تحرّكات حدودية

إلى ذلك، لفتت إذاعة الجيش الإسرائيلي إلى أن الجيش استدعى سرية رابعة ضمن تعزيز قواته على الحدود السورية خشية اقتحام دروز من إسرائيل السياج الحدودي.

وأشارت إلى أن الجيش دفع بسريتين إضافيتين للحدود مع سوريا إلى جانب سرية أخرى دفع بها أمس الثلاثاء.