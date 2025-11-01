احتفل "معهد غوته" بمرور سبعين عاماً على انطلاق نشاطه في لبنان، خلال حفل خاص استضافته جمعية Rebirth Beirut في الجميزة، بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات الثقافية وشركاء المعهد.

اختيار Rebirth Beirut كمكان للاحتفال لم يكن صدفة، إذ يجسد هذا المركز رسالة المعهد في الإبداع والتبادل الثقافي، ويعبّر عن روح الصمود والأمل التي لطالما حملتها الجمعية منذ تأسيسها. وفي هذا الإطار، أكد مؤسس ورئيس الجمعية كابي فرنيني، ان "Rebirth Beirut كانت وما زالت منبراً للحوار والتجدد عبر الفن، واحتفال معهد غوته هنا يؤكد أن الثقافة قادرة على توحيد الناس حتى في أصعب الظروف".

تخلل الأمسية عرض فني بعنوان “Silence in Plastic” للفنان بهاء السوقي، وأداء موسيقي بصري بعنوان “A Separation from Habit” للفنان جوي مغنّي، وهما من المستفيدين من منحة AL-MU7AFFIZ الثقافية التي يدعمها معهد غوته لتشجيع الفنانين والمبادرات الإبداعية في لبنان.

وبهذا الاحتفال، جدّد "معهد غوته" التزامه بمواصلة دعم الإبداع والتبادل الثقافي بين لبنان وألمانيا، فيما أكدت جمعية Rebirth Beirut مجدداً مكانتها كرمزٍ للأمل والنهضة الثقافية في قلب بيروت.

ويستمر عرض اعمال السوقي حتى 4 الحالي في مقرّ جمعية Rebirth Beirut في الجميزة، شارع غورو مبنى وقف الروم، الطابق الأول ويفتح أبوابه اليوم ويومي الاثنين و الثلاثاء المقبلين من الساعة 11 قبل الظهر حتى السابعة مساءً.

اشارة الى ان بهاء السوقي فنان يعمل في مجالات الرسم والتصوير الفوتوغرافي والفيديو. يركّز مشروعه المستمر "Silence in Plastic" على تأثير التوسّع الصناعي على كل من المناظر الطبيعية والذاكرة. وبينما يعيش وسط المصانع البلاستيكية وضوضائها المستمرة، يتأمل السوقي في كيفية إعادة المواد الاصطناعية تشكيل إحساسنا بالصمت والمكان. الأعمال المعروضة تشكّل جزءًا من مشروع أوسع سيُعرض بالكامل في مرحلة لاحقة.

أما جوي مغنّي فهو موسيقي، منتج، ومهندس صوت لبناني. ألبومه المنفرد الأول"A Separation from Habit" يمزج بين التسجيلات الأرشيفية واللأداء الإلكتروني التجريبي لاستكشاف الذاكرة والصدمة والتجربة الجماعية في لبنان.