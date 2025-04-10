افاد مراسل "الجديد" مساء اليوم ان الجيش اللبناني تصدى لقوة إسرائيلية عبرت الخط الأزرق عند الأطراف الحدودية لبلدة علما الشعب وأجبرتها على الإنسحاب باتجاه الأراضي المحتلة، وسط معلومات أولية تفيد عن استنفار للجيش اللبناني في خراج علما الشعب بعد تصديه لقوة إسرائيلية خرقت الخط الأزرق.

وأضافت المعلومات أن القوة الإسرائيلية مؤلفة من حوالي 9 عناصر بدأت مباشرة بعد تخطيها الخط الأزرق بقطع الأشجار المقابلة للحدود ما أدى الى إستنفار الجيش وإجبارها على الإنسحاب حيث يواصل الجيش اللبناني إنتشاره مقابل القوة عند الحدود.