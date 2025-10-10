اعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية LAU في بيان، انها "اختتمت يوماً انتخابياً ديموقراطياً طويلاً هو العاشر على التوالي وفق قانون او نظام انتخابي حديث يعتمد آلية One Student One Vote اي "شخص واحد لصوت واحد" عبر الانترنت وبواسطة كلمة مرور خاصة ترسلها الادارة الى كل تلميذ عبر بريده الخاص، لإختيار اعضاء مجلس الطلبة الـ 30 في حرمي بيروت وجبيل، وذلك ضمن نظام انتخابي يؤمن خصوصية الطلاب والطالبات ويمنع أي تاثير عليهم. وانتهى اليوم الانتخابي بإعلان النتائج المبدئية حيث بلغت نسبة المشاركة 66.60 في المئة من أصل 9707 يحق لهم الاقتراع في حرمي بيروت وجبيل. وجرت العملية الانتخابية وسط أجواء دراسة جامعية عادية عاشها حرما بيروت وجبيل وغابت عنها المظاهر الانتخابية التقليدية لولا بعض التجمعات الطالبية عند مداخل الحرم الجامعي وداخلها حيث افتتح الاقتراع عبر الانترنت اعتباراً من الساعة 6.00 وانتهى عند 4.00 مساءً بإشراف تقني من مساعد نائب الرئيس لشؤون المعلوماتية كميل ابو النصر وفريق عمله.

وفور انتهاء الوقت المخصص للانتخابات، صدرت النتائج وتبلغها رئيس الجامعة الدكتور شوقي عبدالله الذي تابع ومثلته نائبة الرئيس لشؤون الطلاب الدكتورة أليز سالم في حضور الاعلان عن النتائج من حرم جبيل، حيث توجهت بالتهنئة الى الطلاب الفائزين على "إنجاز الانتخابات بطريقة حضارية ونموذجية"، وقالت لهم: "انكم تمثلون المئات من طلاب (LAU) بمعزل عن اي إنتماءات اخرى. ثم اعلن عميدا الطلاب في بيروت الدكتور رائد محسن، وجبيل الدكتور جاد عبدالله النتائج تباعاً".

وشكر محسن "كل الذين ساهموا في إنجاح هذا اليوم الديموقراطي وفي مقدمهم رئيس الجامعة وفريق العمل المساعد، واوضح ان الانتخابات جرت في حرم بيروت وسط اجواء هادئة وفي ظل تنافس ديموقراطي وكان يوماً دراسياً عادياً"، وقال: "سجلنا خروقات بسيطة جداً لمبدأ الصمت الانتخابي المنصوص عنها في قانون الانتخاب الجامعي والتي بدأت اعتباراً من منتصف نهار الاربعاء الفائت، لكن العملية برمتها جرت بشكل ديموقراطي وهادئ حيث اقترع الطلاب عبر الانترنت دون ان تعكر صفو هدوء الصفوف الدراسية". وشدد العميد محسن على ان الانتخابات تشكل فرصة للطلاب للمشاركة في المجالس الجامعية والتعبير عن رأيهم ومقترحاتهم مع الاساتذة والاداريين، وهذا ما يشكل تجربة ديموقراطية متقدمة لهم في حياتهم العامة".

بدوره اعتبر عميد الطلاب في حرم جبيل الدكتور جاد عبدالله ان "مجلس الطلبة المنتخب يؤدي دورًا هامًا في تشكيل الحياة الطلابية في الحرم الجامعي من خلال نقل هموم وأفكار زملائهم، ومساعدة إدارة الجامعة على فهم حاجات الطلاب واهتماماتهم بشكل أفضل".

ورأى انه "غالبًا ما تُسهم ملاحظات مجلس الطلبة في توجيه القرارات وإلهام مبادرات جديدة تهدف إلى تحسين وتطوير ظروف تجربة الطلاب الجامعية بشكل عام. واوضح العميد عبدالله ان مكتب عميد الطلاب في حرم جبيل اشرف على عملية الانتخابات بأكملها، لضمان الالتزام بقوانين الجامعة ومعاييرها الادبية بدءًا من الترشيحات والحملات الانتخابية، وصولًا إلى التصويت الإلكتروني وانتهاءً بإعلان النتائج".

واضاف: "نقدم إرشادات واضحة، ونحافظ على تواصل مستمر مع الجسم الطالبي، ونستخدم نظامًا إلكترونيًا يضمن لكل طالب إمكان التصويت بأمان وخصوصية. وهدفنا الأسمى هو ضمان نزاهة الانتخابات وديموقراطيتها وإتاحة الفرصة امام كل طالب للتعبير عن رأيه".

وجاءت النتائج على الشكل التالي:

حرم بيروت

العمارة والتصميم: فازت حنين بزيع.

الهندسة فاز بالتزكية مجد نرش.

الاداب والعلوم (رصيد اقل من 60): حسين حيدر، نور كاساك المغربي، محمد ابراهيم.

الآداب والعلوم (رصيد اكثر من 60): محمد عوض، انجلينا الزغير، جود فحص.

ادارة الاعمال (رصيد اقل من 60): نادر عبيد، رازان شعيتاني، ليا سنو.

ادارة الاعمال (رصيد اكثر من 60): لين صباغ، علي البعلبكي، تينا علم.

الدراسات العليا: فازت بالتزكية ضحى غريب.

حرم جبيل

العمارة والتصميم: كلارا مطر، تيريزيا ريتا عيسى.

الاداب والعلوم: فاز بالتزكية فرح ابي طايع، ناتاليا سعد وعمر مجلي.

ادارة الاعمال: عامر ليون، نور بارودي.

الهندسة: بهاء نصر، غبريال كيفوركيان، ماري لورد الاشقر.

كلية آليس رامز شاغوري للتمريض: اندريا الاعرج، ماريان جبران.

الصيدلة: فاز بالتزكية كريستيان بطيش وماريا جعجع.

كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب: فاز بالتزكية جاد ساسين".