المركزية- أطلقت "نقابة خبراء المعلوماتية المحلفين في لبنان" مع الأكاديمية البلجيكية "دي. تي. جي." والأستاذ الدولي في الأمن السيبراني البروفسور جورج عطايا، معسكراً تدريبياً رائداً يُعنى بالأمن السيبراني والتحوّل الرقمي، وذلك في حفل أُقيم في فندق voco وسط بيروت.

وأوضحت النقابة في بيان، أن هذا البرنامج التدريبي يمثل نقطة تحوّل محورية في استراتيجية لبنان للأمن السيبراني الوطني، إذ جمع كلاً من رئيس النقابة حسن الهبري، وأعضاء مجلس النقابة، وممثلين عن الفريق الوطني للأمن السيبراني، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية المعنية بما فيها كافة الأجهزة الأمنية اللبنانية وقطاع الأعمال الخاص.

وأضافت: نُظم المعسكر بالتنسيق المباشر مع اللواء الركن محمد المصطفى الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع ورئيس الفريق الوطني للأمن السيبراني. كما تم التنسيق الفني والأكاديمي مع الدكتورة لينا عويدات لضمان توافق البرنامج التدريبي مع أهداف الوكالة الوطنية للأمن السيبراني ومواكبة برامج التحوّل الرقمي الجاري تنفيذها في العديد من الوزارات.

وقال الهبري في المناسبة: صُممت هذه المبادرة في الأساس عام 2018، وكان من المخطط إطلاق سلسلة متكاملة من الندوات التدريبية في أكتوبر 2019. إلا أن أحداث 2019 وما تبعها من اضطرابات وجائحة كورونا أخّرت التنفيذ. اليوم نحن جاهزون لتقديم المهارات الضرورية في الأمن السيبراني والتحوّل الرقمي لكوادر تكنولوجيا المعلومات اللبنانية.

وختمت النقابة بيانها: يمثل هذا المعسكر التدريبي بداية لسلسلة من سبعة برامج متخصصة في الأمن السيبراني تهدف لإعداد خبراء تكنولوجيا المعلومات اللبنانيين من القطاعين العام والخاص لمهام أمنية وطنية محورية. يستجيب البرنامج لاحتياجات ملحّة تبدأ قبل صدور قانون الوكالة الوطنية للأمن السيبراني. ويُعد استثمارًا استراتيجيًا في البنية التحتية للأمن السيبراني في لبنان، ليُعد الخبراء الوطنيين لمواجهة تحديات الأمن الرقمي المتجددة من خلال التدريب والاعتماد وفقًا لأرقى المعايير الأوروبية.