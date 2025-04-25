المركزية- يشهد الأول من أيار هذا العام، انطلاقة فصل جديد ومميز في مسار النهضة الثقافية والفنية في لبنان، مع الافتتاح الرسمي للمقر الجديد لـمعرض JAH للفنون، الواقع في حي كليمنصو العريق في قلب بيروت. وسيتزامن هذا الحدث مع انطلاق معرض جماعي استثنائي يحمل عنوان "الافتتاح الكبير"، ويضم أعمالًا لفنانين صاعدين ومخضرمين من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، إلى جانب مختارات من المجموعة الفنية الخاصة بمؤسس المعرض، الدكتور أيمن بدرالدين.

ولا يُعتبر هذا الحدث مجرد افتتاح لمكان فني جديد، بل هو تجسيد لرؤية شاملة وجريئة لمَساحة فنية معاصرة، متجذّرة في غنى الثقافة العربية، وتنفتح في الوقت ذاته على حوار مستمر مع الاتجاهات العالمية في الفن الحديث والمعاصر.

رؤية مؤسِّس المعرض

في رسالة شخصية مؤثّرة، يشارك الدكتور أيمن بدرالدين، الأستاذ الجامعي وجامع الأعمال الفنية المعروف والمدافع عن الثقافة، الدافع وراء تأسيس هذا الفضاء الفني: "يسرّني وبكل فخر أن أعلن عن افتتاح معرضي الفني، الذي وُلد من شغف طويل بالفن، وخصوصًا الرسم والنحت"، يقول الدكتور بدرالدين. "هذا المكان ليس مجرد صالة عرض، بل هو مساحة تنبض بالقصص والمشاعر والأفكار."

تشكّلت علاقة الدكتور بدرالدين بالفن منذ الطفولة، مدفوعة بالفضول والحس البحثي، وتحولت مع السنوات إلى مسار جمعٍ عميق وملتزم. "بيروت، هذه المدينة التي عرفت الألم والنهضة، تستحق مساحات تحتفي بإبداعها وصمودها. وآمل أن تكون JAH مكانًا يجمع الفنانين والمفكرين والطلاب والعائلات وكل من يسعى إلى الإلهام، في جو من الحوار والانفتاح".