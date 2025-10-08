المركزية - استقبل وزير الثقافة غسان سلامة في مكتبه في المكتبة الوطنية-الصنائع سفير دولة المجر في لبنان فيرنز تشيلاغ حيث تم البحث في العلاقات الثنائية لاسيما منها الثقافية وفق ما اعلنه السفير اثر اللقاء.

وقال: "لقد تشرفت بلقاء وزير الثقافة وكانت مناسبة بحثنا خلالها في التعاون بين البلدين واطلعته اننا بصدد اعداد مذكرة إتفاقية تعاون ثقافية بين لبنان والمجر حيث نأمل ان يتم التوقيع قريبًا لتطوير وتفعيل العلاقات الثقافية في ما بيننا" .

وأضاف: "وكانت مناسبة وددت ان اعلم الوزير خلالها، ان وبداية شهر تشرين الثاني المقبل سيقام معرض للمجر في الفاتيكان حول ترميم الكنائس التاريخية في لبنان والذي نفذ في اطار برنامج مساعدات المجر التي قمنا به ويشمل ترميم 64 كنيسة تاريخية في لبنان مع الاشارة الى ان هذا البرنامج لا يزال مستمرا".