اختُتمت فعاليات “معرض الصناعة اللبنانية 2025” بعد أربعة أيامٍ حافلةٍ، أكّد خلالها الحدث مكانته كمنصّة وطنية رائدة لدعم الصناعة المحلية وإبراز قدراتها الإنتاجية والإبداعية.

وقد نُظّم المعرض في “سي سايد أرينا” – بيروت، بمبادرةٍ من جمعية الصناعيين اللبنانيين (Association of Lebanese Industrialists – ALI)، وبشراكةٍ مع وزارة الصناعة، ومن تنظيم شركتَي Hospitality Services وPromofair، وبرعاية وحضور فخامة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، الذي أطلق رسميًا فعاليات المعرض في 29 تشرين الأول 2025. وفي كلمته خلال الافتتاح، وجّه الرئيس عون نداءً وطنيًا صادقًا قال فيه: "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان. استهلك لبناني، وصدّر لبناني، ووقّف تصدّر أولادنا وتستورد حياتنا اليومية". كلمات فخامة الرئيس تحوّلت إلى شعارٍ جامعٍ للحدث، عبّرت عن رؤيةٍ وطنيةٍ تعتبر الصناعة حجر الأساس في إعادة بناء لبنان ودعم اقتصاده المنتج.

وقد تميّز المعرض بحضورٍ رفيعٍ للعديد من الشخصيات، تقدّمهم فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ودولة رئيس مجلس الوزراء السابق الأستاذ فؤاد السنيورة، إلى جانب عددٍ من الوزراء والنواب، منهم وزير الصناعة السيد دجو عيسى الخوري، ووزير التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي، ووزيرة السياحة السيدة لورا لحود، ووزيرِ الدولةِ لشؤونِ التكنولوجيا والذّكاءِ الاصطناعيّ الدكتور كمال شحادة، ووزير الدفاع الوطني اللواء الركن ميشال منسّى، ووزير الإعلام الدكتور بول مرقص، ووزير العمل الدكتور محمد حيدر، ووزير الاقتصاد والتجارة السيد ياسين جابر، ووزير الاتصالات السيد شارل الحاج، ووزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، ووزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ووزير الزراعة الدكتور نزار هاني، وعدد من النوّاب، بالإضافة إلى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي السيد شارل عربيد، إلى جانب عددٍ من السفراء المعتمدين في لبنان.

وعلى مدى أربعة أيام، استقبل المعرض أكثر من 190 جهة عارضة من مختلف القطاعات الصناعية — من الأغذية والمشروبات إلى الأدوية، ومستحضرات التجميل، والتكنولوجيا، والأزياء، والصناعات التحويلية والخفيفة والثقيلة — على مساحةٍ تجاوزت 10,000 مترٍ مربّع. وقد جذب الحدث أكثر 10 آلاف زائر من رجال أعمال وشخصياتٍ اقتصاديةٍ وصناعيّين وإعلاميّين وطلاب ومهنيّين، حيث شكّل الحدث مساحة تفاعلية للتعارف، وتبادل الخبرات، واستكشاف فرص التصدير والتعاون الصناعي.

تميّزت النسخة الأولى من “معرض الصناعة اللبنانية” ببرنامجٍ غنيٍّ من النقاشات المتخصصة ضمن سلسلة Industry Talks - The Forum التي جمعت قادة من القطاعين العام والخاص، وخبراء في الاقتصاد والابتكار، لمناقشة سبل تعزيز القدرة التنافسية، وتشجيع الابتكار، وتحقيق التحوّل نحو اقتصادٍ منتجٍ ومستدام. كما استقطب برنامج المشترين المستضافين (Hosted Buyers Program) 20 مشتريا من دول عربيّة وأجنبية حضروا لاستكشاف فرص التعاون مع المؤسسات اللبنانية الصغيرة والمتوسطة.

وأشاد المشاركون بالتنظيم الاحترافي والمضمون الغنيّ للحدث الذي شكّل خطوةً عمليةً نحو إعادة وضع الصناعة اللبنانية على الخارطة التنافسية الإقليمية والعالمية.

تجدر الإشارة إلى أنّه وخلال المعرض، أعلن وزير الصناعة دجو عيسى الخوري عن قرار مجلس الوزراء اعتماد كلّ أوّل خميس من شهر تشرين الثاني يومًا وطنيًا للصناعة اللبنانية، وأكّد أنّ “الأوطان لا تُبنى بالصدفة، فهناك لحظات تُرسم فيها الملامح الكبرى للمستقبل. واليوم نعيش إحدى هذه اللحظات، حيث تلتقي الإرادة بالرؤية، والصمود بالفعل، لنكتب معًا فصلًا جديدًا في تاريخ الصناعة اللبنانية.”

كما ثمّن رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين السيد سليم الزعني دعم رئاسة الجمهورية ووزارة الصناعة والشركاء في القطاع الخاص، مؤكدًا أن “التكامل بين المؤسسات العامة والخاصة هو السبيل الوحيد لتعزيز الاقتصاد المنتج وبناء لبنان جديد يقوم على الصناعة والعمل.”

وفي ختام المعرض، عبّرت السيدة جومانا دموس سلامة، المديرة العامة لشركة Hospitality Services، عن فخرها بنجاح هذا الحدث الوطني، قائلة: "معرض الصناعة اللبنانية لم يكن مجرّد تظاهرة اقتصادية، بل رسالة أملٍ وتجددٍ. لقد جسّد شغف الصناعيين والتزامهم بإعادة بناء لبنان بالإنتاج والإبداع. ونعد بأن تكون النسخة المقبلة أوسع مشاركةً وأكثر تأثيرًا".

من جهتها، أكّدت السيدة لينا شويـري نحّاس، الشريكة المديرة لشركة Promofair، أن “هذه المبادرة تؤكد أن الصناعة اللبنانية قادرة على التكيّف والابتكار والمنافسة رغم التحديات، وهي خطوة أساسية نحو مستقبلٍ أكثر استقرارًا وإنتاجية.”

وقد اختُتمت فعاليات “معرض الصناعة اللبنانية 2025” كما بدأت: بنداءٍ وطني صادق أطلقه فخامة الرئيس العماد جوزاف عون — "بدّك ترجّع لبنان؟ ارجع صنِّع بلبنان.” نداءٌ تحوّل إلى شعارٍ جامعٍ ومصدر إلهامٍ لمسيرةٍ جديدة من الإنتاج والابتكار والنهوض الوطني.