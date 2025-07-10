المركزية - أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، في بلاغ ان "في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء والمشتبه فيهم في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيفهم، ونتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية التي تنفذها القطعات المختصة في شعبة المعلومات، تمكنت من تحديد مكان وجود أحد المطلوبين للقضاء، ويدعى: م. ط. (مواليد عام 2004، لبناني)

بحقه /5/ مذكرات عدلية، بجرائم سلب وخطف وإطلاق نار.

بتاريخ 7-7-2025، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نصبت إحدى دوريات الشعبة كمينا محكما في محلة مفرق منيارة، أسفر عن توقيفه.



أجري المقتضى القانوني في حقه، وسلم إلى القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختص".