أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، أن “مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، بنتيجة المتابعة الميدانية والاستعلامية، تمكّنت من توقيف المدعو م. خ. (مواليد 1995، سوري الجنسية)، المطلوب بموجب مذكرة توقيف غيابية بجرم خطف بقوة السلاح ومحاولة قتل، وقد عُثر بحوزته على عملة مزيّفة”.

وأضافت: “كذلك أوقفت في بلدة تعلبايا، المدعو خ. أ. (مواليد 1989، لبناني)، بحقّه مذكرتي توقيف: الأولى بجرم تأليف عصابة وسرقة، والثانية بجرم تهديد”.

وتابعت: “أُودع الموقوفان القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، عملًا بإشارة القضاء المختص”.