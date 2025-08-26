تتسارع الخطوات على خط تشغيل مطار القليعات (مطار الرئيس رينيه معوّض)، في ظل مناخ سياسي إيجابي وجدية لافتة من الحكومة لإنجاز هذا المشروع الحيوي الذي يشكّل متنفسًا اقتصاديًا وتنمويًا لشمال لبنان وركيزة أساسية لدعم حركة النقل الجوي في البلاد.

خلال زيارته إلى طرابلس الأسبوع الماضي، أعلن وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني أن “افتتاح المطار بات قريبًا، ومن المتوقع تشغيله خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجديدة”. وأكد أن “الأعمال التحضيرية لفتح المطار تسير وفق خطة واضحة تهدف إلى إدخال المطار ضمن شبكة النقل الجوي الفاعلة في لبنان والمنطقة، لكونه قريبًا من سوريا والعراق ولديه أفق اقتصادي هام.

وفي موازاة ذلك، أوضح رئيس لجنة الأشغال والطاقة النائب سجيع عطية لـ “نداء الوطن” أن اللجان الفرعية في مجلس النواب تواصل دراسة تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) لجعله أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين، وهذا القانون لتلزيم عدة مرافق وليس فقط المطار، ومن المتوقّع أن يُقرّ القانون المعدّل مع نهاية أيلول المقبل”.

وكشف عطية أن تشغيل مطار القليعات سيتم وفق صيغة شراكة بين الدولة والقطاع الخاص، لافتًا إلى وجود اهتمام واسع من شركات عربية ودولية بالمشاركة في المشروع. وأعلن أن “شركة أجنبية ستزور المطار اليوم الثلاثاء، للكشف على المدرج وحمولته”، مؤكّدًا أن “وزير الأشغال قد أنهى الجدوى الاقتصادية وحتى الآن لا عرقلات سياسية تُذكر، وهناك جدّية لافتة من الحكومة للمضي قدمًا في هذا الملف”، ما يعزز فرص إنجازه في أقرب وقت.

ويعوّل أبناء الشمال على أن يشكّل تشغيل المطار رافعة اقتصادية واستثمارية تعيد الحياة إلى المنطقة وتفتح آفاقًا واسعة أمام السياحة وحركة التصدير والاستيراد، خصوصًا مع موقعه الاستراتيجي القريب من المرافئ الشمالية والحدود السورية. ويرى خبراء أن تشغيل المطار سيؤمّن فرص عمل جديدة ويساهم في تنشيط الدورة الاقتصادية محليًا ووطنياً.

وبين اكتمال دراسات الجدوى، والتسهيلات القانونية المنتظرة، واهتمام المستثمرين العرب والدوليين، يبدو أن مطار القليعات يقف على بُعد خطوات من الإقلاع مجددًا، في خطوة قد تغيّر واقع الشمال وتضعه على سكة التنمية بعد سنوات طويلة من التهميش.

مايز عبيد - نداء الوطن