أقدم مجهولون يستقلّون دراجة نارية، ليل أمس، على إطلاق النار باتجاه “آ.ق” في منطقة جبل محسن – سكة الشمال، في طرابلس (شمال لبنان)، ما أدى إلى إصابته في قدمه، قبل أن يلوذوا بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقد وقع الحادث أثناء جلوس الجريح مع عدد من الشبّان أمام محلّه لبيع المشروبات الروحية.

تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج، فيما باشرت الأجهزة الأمنية تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الفاعلين.

وفي طرابلس أيضاً، وقع إشكال في محلة مشروع محرم – طرابلس بين كل من “ي.ز” و”ا.ز”، تطوّر إلى مطاردة على متن دراجات نارية، تخلّلها إطلاق نار من قبل الأول باتجاه الثاني، ما أدى إلى إصابته في قدمه.

تم نقل الجريح إلى المستشفى الإسلامي لتلقي العلاج، فيما فرّ مطلق النار إلى جهة مجهولة.

وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها في الحادث، وأفيد بأن الإشكال بين الطرفين حصل بسبب خلافات سابقة.

وفي الضنية سجل إشكال فردي على خلفية ركن سيارة في بلدة قرصيتا بين "غ.ق" من جهة و "خ.إ" من جهة أخرى تطوّر إلى عراك وتضارب بالأيدي.

وقد أقدم الأخير على إطلاق النار باتجاه "غ.ق" ما أدى إلى إصابته برصاصتين في بطنه ويده قبل أن يفرّ إلى جهة مجهولة.

تم نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي لتلقي العلاج فيما حضرت الأجهزة الأمنية إلى المكان وبدأت باتخاذ الإجراءات اللازمة وتعقب الفاعل لتوقيفه.

وفي المنية أُصيبت طفلة بطلق ناري طائش في يدها أثناء تواجدها في بلدة بحنين – الريحانية، ما أدى إلى جرحها.

وقد نُقلت إلى المستشفى لتلقي العلاج وحالتها لا تدعو للقلق.