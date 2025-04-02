اعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان ،" حدوث عطل طارئ في قسطل الضغط الذي يربط بركة أنان بمعمل بولس أرقش (الأولي)، مما يستدعي تفريغ بركة أنان ابتداء من مساء اليوم الأربعاء 2/4/2025، لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لمدة لا تقل عن يومين.

اضاف البيان :"وبناء عليه، ستنقطع مياه الري عن كامل مشروع ري صيدا - جزين اعتبارا من مساء اليوم الأربعاء وحتى يوم الثلاثاء 8/4/2025، وذلك لإتمام أعمال تنظيف قناة منسوب الـ600 من الترسبات والرمال والأعشاب التي ستتراكم نتيجة تفريغ البركة.

ودعت المصلحة في بيانها " المشتركين الكرام إلى اتخاذ التدابير اللازمة، وريّ مزروعاتهم مسبقا إن لزم الأمر، لتفادي أي تأثير سلبي خلال فترة الانقطاع".