أعلن السفير المصري علاء موسى في حديث تلفزيوني، أن "ما يحدث في غزة هو مجزرة حقيقية نحن في موقف يتطلّب التهدئة والبحث عن سُبل لمعالجة جذور ما يحدث بدءاً من الخطة الأميركية التي طُرحت من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب".

وعن مفاوضات "شرم الشيخ" أشار إلى أن “الجميع يعمل بكل جهد للاتفاق على التفاصيل وايقاف الحرب".

ولفت إلى أن "مصر اتخذت قراراً واضحاً بعدم وجود أي قوات عسكرية مصرية في غزة ولن تكون طرفاً في حكم القطاع دور مصر يقتصر على الدعم وتسهيل قيام سلطة فلسطينية موحدة وقادرة على إدارة شؤون الشعب الفلسطيني".