أعربت مصر عن خالص تعازيها ومواساتها لدولة قطر، حكومةً وشعبًا، في ضحايا الحادث المروري الأليم الذي وقع على طريق شرم الشيخ – طور سيناء وأسفر عن وفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري القطري.

وجاء في بيان رسمي لوزارة الخارجية المصرية أن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع دولة قطر في هذا المصاب، سائلةً المولى عز وجل أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

ووقع الحادث مساء السبت بعدما انقلبت سيارة دبلوماسية قطرية كانت تقل فريق الترتيب والاستقبال الخاص بزيارة أمير قطر إلى شرم الشيخ، ما أدى إلى وفاة كل من:

حسن جابر الجابر

عبدالله غانم الخيارين

سعود بن ثامر آل ثاني

وجميعهم من موظفي الديوان الأميري ووزارة الخارجية القطرية، فيما نُقل اثنان آخران في حالة حرجة إلى مستشفى طور سيناء لتلقي العلاج.

وتستعد شرم الشيخ لاستضافة قمة شرم الشيخ للسلام ظهر الإثنين، برئاسة مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبمشاركة قادة أكثر من 20 دولة، بهدف وضع اللمسات النهائية على اتفاق إنهاء الحرب في قطاع غزة.

ونفت مصادر مصرية مطلعة ما تم تداوله حول أن الضحايا من فريق رئيس الوزراء القطري محمد عبد الرحمن آل ثاني، مؤكدة أنهم من الطاقم الإداري المكلّف بالترتيبات اللوجستية للزيارة.

وأكدت الرئاسة المصرية أن القمة تأتي في إطار رؤية ترامب لإنهاء النزاعات في الشرق الأوسط وفتح مرحلة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي.