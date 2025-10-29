المركزية- أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب عن استلام المصرف الدفعة الثالثة من قرض الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي المخصّص لتمويل القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط، مؤكداً استمرار المصرف في مهمته لدعم الإسكان في لبنان بعيداً عن أي وساطات.

​وكشف حبيب في مداخلة عبر الــ Otv أن القرض الإجمالي الممنوح من الصندوق العربي يبلغ 165 مليون دولار أمريكي. وقد تم استلام الدفعة الثالثة من هذا القرض يوم أمس، وبلغت قيمتها 16.3 مليون دولار. وبهذه الدفعة، يصبح إجمالي المبلغ المحول من الصندوق العربي حتى تاريخه 48 مليون دولار. شدد حبيب على أن هذا التمويل يأتي من الصندوق العربي، وهو ائتلاف يضم 21 دولة عربية، وليس من الدولة اللبنانية مباشرة، مؤكداً العمل والتواصل مع صناديق عربية وأوروبية أخرى لتأمين قروض تكميلية.

​ شروط الاستفادة والفئات المستهدفة

و​أوضح حبيب أن هذه القروض مخصصة حصراً لذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة. ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، تم تحديد شروط واضحة:

- ​المدخول العائلي: يجب أن يتراوح المدخول العائلي للمتقدم بين 1,000 دولار و5,000 دولار كحد أقصى.

- ​مساحة المسكن: يجب ألا تتجاوز مساحة المسكن المراد شراؤه أو بناؤه 150 متراً مربعاً.

- ​آلية التقديم: تتم عملية تقديم الطلبات عبر منصة إلكترونية لضمان الشفافية، حيث أكد حبيب أن "المستوفي الشروط يحصل على القرض من دون أي مراجعة".

​ أنواع القروض المتاحة وسقفها الأقصى

و​تتوزّع القروض على ثلاث فئات رئيسية بسقف أقصى يصل إلى 100,000 دولار، بالإضافة إلى قروض للترميم بالليرة اللبنانية:

- ​قرض شراء منزل أو بناء منزل: يبلغ سقف القرض 100,000 دولار، ومدة تسديد تصل إلى 20 سنة للشراء و18 سنة للبناء، بفائدة سنوية 6%.

- ​قرض ترميم منزل: يبلغ سقف القرض 50,000 دولار، ومدة تسديد 10 سنوات، بفائدة سنوية 6%.

- ​قرض ترميم بالليرة: متوفر بقيمة تصل إلى 2 مليار ليرة لبنانية للترميم فقط، بمدة تسديد 10 سنوات وفائدة 7%.

​توضيح حول نسبة الفائدة

​لإنهاء اللغط، أوضح حبيب أن الفائدة البالغة 6% لا تعود بالكامل لمصرف الإسكان. بل تذهب 3% منها للجهة المانحة (الصندوق العربي)، ويذهب جزء آخر إلى مصرف لبنان مقابل الكفالة السيادية، في حين يأخذ مصرف الإسكان حوالي 1% إلى 1.5% فقط لتغطية مصاريفه التشغيلية.