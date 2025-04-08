يتوجّه وفد قضائيّ فرنسيّ إلى لبنان نهاية الشهر الحاليّ، للقاء المحقق العدليّ في انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار ومسؤولين قضائيين، حسب ما أفاد مصدر قضائيّ لبنانيّ لوكالة “فرانس برس”.

وأوضح المصدر، أنّ “قاضيين من دائرة التحقيق في باريس سيحضران إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الحالي، ومعهما تقرير مفصّل بالمعطيات التي توصّل إليها التحقيق الفرنسيّ الذي انطلق بعد أيام قليلة من وقوع الانفجار”.

واستأنف البيطار في 16 كانون الثاني إجراءاته القضائية بالادّعاء على عشرة موظفين، بينهم سبعة مسؤولين عسكريين وأمنيين، وحدّد مواعيد لاستجوابهم.

وقال المصدر القضائيّ، إنّ القاضيين الفرنسيين “سيسلمان المحقق العدليّ اللبنانيّ تقريرًا مفصّلًا بنتائج التحقيق الفرنسيّ”، الذي “سيكون منفصلًا عن التحقيق اللبنانيّ”.

وكشف المصدر، عن أنّ لبنان تلقى طلبات استفسار في الأيام الأخيرة من ألمانيا وهولندا وأستراليا وهي دول سقط لها ضحايا في الانفجار “لمعرفة آخر مستجدات التحقيق” والمدة التي سيستغرقها وموعد صدور القرار الاتهاميّ